Румынская тяжелоатлетка упала в обморок на чемпионате Европы в Ереване

В воскресенье 19-летняя Котрута стала чемпионкой Европы, несмотря на то, что по ходу второй попытки в толчке потеряла сознание. Румынка смогла подняться на ноги и отправилась в комнату для разминки. Она выпила много воды, тренер привел ее в чувство, и девушка смогла взять вес 110 кг и завоевать золотую медаль с суммарным результатом 210 кг.

«Я не знаю, что случилось. Я видела ангелов, я видела людей, летающих по залу, и я упала, — цитирует Котруту Inside the Games. — Я сказала себе, что не потерплю неудачу и сделаю этот подъем».

Ранее сообщалось, что на турнире сознание потеряла турчанка Баяв Пелинсу, выступавшая в весовой категории до 49 кг. Она упала в обморок во время подхода к штанге. Спортсменке потребовалась помощь врачей.