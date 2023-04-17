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11:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Румынская тяжелоатлетка упала в обморок на чемпионате Европы в Ереване

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Румынская тяжелоатлетка Андреа Котрута потеряла сознание на чемпионате Европы в Ереване в ходе соревнований в весовой категории до 55 кг, после чего заявила, что во время своего обморока видела ангелов.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье 19-летняя Котрута стала чемпионкой Европы, несмотря на то, что по ходу второй попытки в толчке потеряла сознание. Румынка смогла подняться на ноги и отправилась в комнату для разминки. Она выпила много воды, тренер привел ее в чувство, и девушка смогла взять вес 110 кг и завоевать золотую медаль с суммарным результатом 210 кг.

«Я не знаю, что случилось. Я видела ангелов, я видела людей, летающих по залу, и я упала, — цитирует Котруту Inside the Games. — Я сказала себе, что не потерплю неудачу и сделаю этот подъем».

Ранее сообщалось, что на турнире сознание потеряла турчанка Баяв Пелинсу, выступавшая в весовой категории до 49 кг. Она упала в обморок во время подхода к штанге. Спортсменке потребовалась помощь врачей.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Ереване с 15 по 23 апреля. Российских и белорусских спортсменов нет в списках участников соревнований.

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