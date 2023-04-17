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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Армению не оштрафовали за поджог флага Азербайджана на чемпионате Европы

Армения избежала штрафа за инцидент с флагом Азербайджана на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

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Источник: Reuters

Федерация тяжелой атлетики Армении не подвергалась штрафу из-за инцидента с сожжением азербайджанского флага во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, заявил замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

Сообщается, что ранее в армянском сегменте социальных сетей распространилась информация о том, что Федерация тяжелой атлетики Армении из-за инцидента оштрафована на 300 тысяч евро.

«Никаких финансовых штрафов не было, подобные разговоры не соответствуют действительности и являются клеветническими», — цитирует Гилояна Sputnik Армения.

Во время церемонии открытия чемпионата Европы, прошедшей в Ереване 14 апреля, неизвестный выбежал на сцену после появления флага Азербайджана и попытался поджечь его, после чего сорвал знамя и постарался скрыться с ним в зале. После инцидента сборная Азербайджана снялась с турнира. Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) осудила этот инцидент, назвав его «посягательством на целостность спортивных ценностей».

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