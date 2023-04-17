Армению не оштрафовали за поджог флага Азербайджана на чемпионате Европы

Федерация тяжелой атлетики Армении не подвергалась штрафу из-за инцидента с сожжением азербайджанского флага во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, заявил замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

Сообщается, что ранее в армянском сегменте социальных сетей распространилась информация о том, что Федерация тяжелой атлетики Армении из-за инцидента оштрафована на 300 тысяч евро.

«Никаких финансовых штрафов не было, подобные разговоры не соответствуют действительности и являются клеветническими», — цитирует Гилояна Sputnik Армения.