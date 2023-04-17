Армению не оштрафовали за поджог флага Азербайджана на чемпионате Европы
Армения избежала штрафа за инцидент с флагом Азербайджана на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.
Армения избежала штрафа за инцидент с флагом Азербайджана на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.
Федерация тяжелой атлетики Армении не подвергалась штрафу из-за инцидента с сожжением азербайджанского флага во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, заявил замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.
Сообщается, что ранее в армянском сегменте социальных сетей распространилась информация о том, что Федерация тяжелой атлетики Армении из-за инцидента оштрафована на 300 тысяч евро.
«Никаких финансовых штрафов не было, подобные разговоры не соответствуют действительности и являются клеветническими», — цитирует Гилояна Sputnik Армения.
Во время церемонии открытия чемпионата Европы, прошедшей в Ереване 14 апреля, неизвестный выбежал на сцену после появления флага Азербайджана и попытался поджечь его, после чего сорвал знамя и постарался скрыться с ним в зале. После инцидента сборная Азербайджана снялась с турнира. Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) осудила этот инцидент, назвав его «посягательством на целостность спортивных ценностей».