Российских тяжелоатлетов допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

«После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF приняла решение одобрить и применить рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета — прим. ТАСС) для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Эти условия касаются квалификационных критериев, которых должны придерживаться спортсмены с российским или белорусским паспортом для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения их статуса строгого нейтралитета во время участия в этих мероприятиях», — говорится в заявлении.

Российские и белорусские штангисты из-за санкций, наложенных в начале марта 2022 года, вынуждены были пропустить чемпионат Европы. «IWF хотела бы подчеркнуть, что это решение [о допуске], также решительно поддержанное комиссией спортсменов IWF, представляет собой наилучший возможный баланс между сохранением неизменной позиции IWF в отношении солидарности с Украиной и необходимостью сохранения в максимально возможной степени возможности для всех индивидуальных нейтральных спортсменов заниматься спортом независимо от их национальности», — говорится в заявлении пресс-службы.