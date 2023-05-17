Российские тяжелоатлеты с нейтральным статусом должны выступать только в серой форме

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены, получившие нейтральный статус от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), должны выступать на соревнованиях исключительно в однотонной серой форме. Об этом говорится в регламенте участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой IWF, имеющемся в распоряжении ТАСС со среды.

«Спортсмены и вспомогательный персонал спортсменов должны носить нейтральную униформу, одежду и облачение. Они должны быть однотонными, однотонно-серого цвета (без рисунков). На них не должно быть никаких надписей, включая любые аббревиатуры, относящиеся к России или Белоруссии, и/ или каких-либо национальных эмблем, символов или логотипов, а также каких-либо обозначений или рисунков, которые могут быть восприняты как относящиеся к соответствующей стране или национальной федерации, а также каких-либо надписей, знаков или маркировок, которые могут понимать как отсылку к войне и ее поддержку», — говорится в регламенте.