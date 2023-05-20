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19:45 (мск), источник: ТАСС

Российские тяжелоатлеты не выступят на этапе Гран-при на Кубе

Международная федерация тяжелой атлетики не получила от россиян подписанных деклараций, необходимых для допуска на соревнования.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 20 мая. Российские тяжелоатлеты не примут участия в этапе Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Кубе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба IWF.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики 12 мая принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. По решению IWF все спортсмены, претендующие на получение нейтрального статуса, должны заполнить индивидуальные декларации (обязательства), в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении специальной военной операции на Украине.

«На момент окончания установленного срока (15 мая 2023 года) от спортсменов и обслуживающего персонала с российским паспортом не поступало подписанных деклараций. Поэтому тяжелоатлеты и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности попасть на предстоящее соревнование на Кубе», — говорится в заявлении пресс-службы IWF.

Гран-при IWF пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Сообщается, что 13 белорусских спортсменов, отправивших заявки на турнир, были допущены в нейтральном статусе.

Этап Гран-при в Гаване является этапом квалификации к Олимпиаде 2024 года. Согласно критериям на участие в олимпийском турнире могут претендовать спортсмены, принявшие участие как минимум в трех из следующих соревнований: чемпионат мира 2022 года, континентальный чемпионат 2023 года, два этапа Гран-при и континентальный чемпионат 2024 года. Российские спортсмены не выступали на чемпионате мира 2022 года и чемпионате Европы 2023 года.

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