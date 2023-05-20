Российские тяжелоатлеты не выступят на этапе Гран-при на Кубе
Международная федерация тяжелой атлетики не получила от россиян подписанных деклараций, необходимых для допуска на соревнования.
Международная федерация тяжелой атлетики не получила от россиян подписанных деклараций, необходимых для допуска на соревнования.
ТАСС, 20 мая. Российские тяжелоатлеты не примут участия в этапе Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Кубе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба IWF.
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики 12 мая принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. По решению IWF все спортсмены, претендующие на получение нейтрального статуса, должны заполнить индивидуальные декларации (обязательства), в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении специальной военной операции на Украине.
«На момент окончания установленного срока (15 мая 2023 года) от спортсменов и обслуживающего персонала с российским паспортом не поступало подписанных деклараций. Поэтому тяжелоатлеты и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности попасть на предстоящее соревнование на Кубе», — говорится в заявлении пресс-службы IWF.
Гран-при IWF пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Сообщается, что 13 белорусских спортсменов, отправивших заявки на турнир, были допущены в нейтральном статусе.
Этап Гран-при в Гаване является этапом квалификации к Олимпиаде 2024 года. Согласно критериям на участие в олимпийском турнире могут претендовать спортсмены, принявшие участие как минимум в трех из следующих соревнований: чемпионат мира 2022 года, континентальный чемпионат 2023 года, два этапа Гран-при и континентальный чемпионат 2024 года. Российские спортсмены не выступали на чемпионате мира 2022 года и чемпионате Европы 2023 года.