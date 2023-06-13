Штангист Гаджибеков побил рекорд России в рывке и по сумме двоеборья
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Исмаил Гаджибеков победил в весовой категории до 55 кг на чемпионате России по тяжелой атлетике в Новом Уренгое.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Исмаил Гаджибеков победил в весовой категории до 55 кг на чемпионате России по тяжелой атлетике в Новом Уренгое.
Гаджибеков установил рекорд России в рывке (112 кг) и по сумме двоеборья (237 кг), его результат в толчке составил 125 кг. Второе место занял Озал Абдулгамидов (212 кг), замкнул тройку лучших Андрей Кучеров (211).
В весе до 61 кг первенствовал Олег Мусохранов (282). Вторым стал равиль Джафаров (253), третьим — Кирилл Рябых (252).
Результаты в весовых категориях у женщин:
до 45 кг — 1. Регина Шайдуллина (150), 2. Анастасия Демченко (142), Надежда Панова (139),
до 49 кг — 1. Елизавета Жаткина (173), 2. Кристина Соболь (164), 3. Полина Андреева (162),
до 55 кг — 1. Кристина Новицкая (188), 2. Светлана Ершова (187), 3. Александра Тарасова (168),
до 59 кг — 1. Ольга Тё (211), 2. Дарья Кицер (181), 3. Арина Сушкина (172),
до 64 кг — 1. Анастасия Анзорова (211), 2. Яна Кондрашова (203), 3. Александра Козлова (195).
Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска атлетов к соревнованиям было подписание неких «деклараций» о политических взглядах. Российские тяжелоатлеты не подписали декларацию для допуска на этап Гран-при IWF на Кубе, который пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил РИА Новости, что IWF предоставила ФТАР недостаточно времени на ознакомление с декларацией об отказе от поддержки СВО и рассчитывала на бездумное подписание дискриминационного документа российскими спортсменами.