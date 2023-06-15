Тяжелоатлет Чепик выиграл чемпионат России с рекордом страны

В рывке Чепик показал результат 168 кг, в толчке — 197 кг, а по сумме упражнений — 365 кг. Второе место занял Даниэль Кузьмичев (344 кг), третье — Артем Горлов (343).
В весовой категории до 96 кг победу одержал Георгий Кисаев (375, 168+207). Вторым стал Тимур Долбышев (368), третьим — Максим Могучев (361).
У женщин в весовой категории свыше 87 кг сильнейшей стала Виктория Орлова (237). На второй позиции расположилась Ксения Пасхина (221), на третьей — Мария Белозерова (210).
Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска атлетов к соревнованиям было подписание неких «деклараций» о политических взглядах. Российские тяжелоатлеты не подписали декларацию для допуска на этап Гран-при IWF на Кубе, который пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил РИА Новости, что IWF предоставила ФТАР недостаточно времени на ознакомление с декларацией об отказе от поддержки СВО и рассчитывала на бездумное подписание дискриминационного документа российскими спортсменами.