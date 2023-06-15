Тяжелоатлет Чепик выиграл чемпионат России с рекордом страны

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска атлетов к соревнованиям было подписание неких «деклараций» о политических взглядах. Российские тяжелоатлеты не подписали декларацию для допуска на этап Гран-при IWF на Кубе, который пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил РИА Новости, что IWF предоставила ФТАР недостаточно времени на ознакомление с декларацией об отказе от поддержки СВО и рассчитывала на бездумное подписание дискриминационного документа российскими спортсменами.