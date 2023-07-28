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12:02 (мск), источник: ТАСС

Российские штангисты не вошли в список участников чемпионата мира в Саудовской Аравии

Федерация тяжелой атлетики России не подавала заявок на участие в предстоящем турнире.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российских спортсменов нет в списке участников чемпионата мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 4 по 17 сентября в Саудовской Аравии, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не получала никаких заявок от Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IWF.

«Федерация тяжелой атлетики России не подавала никаких заявок на участие в предстоящем чемпионате мира в Эр-Рияде», — сообщил менеджер IWF по коммуникациям и маркетингу Педро Адрега.

В предварительный список участников чемпионата мира, формирование которого уже завершено, вошло 894 спортсмена, перед началом турнира этот список будет сокращен. Среди тех, кто заявлен на чемпионат, есть и 12 белорусских штангистов, которые будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Президент ФТАР Максим Агапитов ранее заявил ТАСС, что российские штангисты продолжают тренироваться и готовы выступать на чемпионате мира на равных условиях со своими соперниками. Он призвал коллег из международной федерации руководствоваться в своих действиях Олимпийской хартией и допустить российских штангистов до главного старта года на общих основаниях с остальными спортсменами.

Исполком IWF 12 мая принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. Все спортсмены, претендующие на получение такого статуса, должны заполнить индивидуальные декларации, в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении спецоперации на Украине.

Ранее Агапитов раскритиковал IWF за то, что российским спортсменам и ФТАР предоставили всего восемь часов на ознакомление и подписание англоязычного юридического документа для участия в июньском этапе Гран-при на Кубе, который являлся квалификационным для Олимпиады в Париже. В итоге никто из российских спортсменов и тренеров не подписал требуемые международной федерацией декларации и не полетел в Гавану. Пропуск турнира на Кубе лишил отечественных штангистов возможности претендовать на участие в Играх 2024 года.

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