Две бронзы и серебро. Как прошел первый день соревнований по тяжелой атлетике в Гродно

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На ледовой арене в Гродно проходят соревнования по тяжелой атлетике II Игр стран СНГ. На помост до 9 августа выйдут более 110 спортсменов из 9 стран. Круг стран не ограничился Содружеством Независимых Государств. Сильнейшие составы тяжелоатлетов из Кубы, Вьетнама также выступят в Гродно, на родине Александра Курловича — двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике. Сегодня в городе над Неманом соревновались женщины в категориях 45 кг, 49 кг, 55 кг, мужчины выступали в категории 55 кг. Об эмоциях от побед, о подготовке, а также о том, как оценивают спортсмены уровень II Игр стран СНГ и с каким настроением поддерживают спортсменов болельщики, узнали корреспонденты БЕЛТА.

«Не хватает спортивной злости»

Розыгрыш первого комплекта наград — и бронза для Беларуси. В категории 45 кг третье место у Полины Пичугиной. «Я очень счастлива. Мы с тренером, оценивая мои силы, рассчитывали на такой результат. К этому и готовились, хотя я и не ожидала, что получится», — делится спортсменка.

Полина первым делом после награждения позвонила второму тренеру, который не смог присутствовать на соревнованиях, но наблюдал за тем, как разворачиваются события в ледовом дворце в Гродно. «Он был счастлив и спросил, счастлива ли я. После этого написала маме», — отметила девушка.

Еще неделю назад Полина Пичугина выступала на первенстве России до 23-х лет, там завоевала бронзу. Несмотря на это, молодая тяжелоатлетка решила попробовать свои силы на II Играх стран СНГ, которые принимает Беларусь. «Было очень тяжелое восстановление. В голове еще мысли о тех соревнованиях, поэтому было очень тяжело. Думала, что у меня не получится. Но я собралась и оправдала все ожидания», — сказала Полина. Спортсменка занялась тяжелой атлетикой в 13, скоро девушке исполняется 19. И за это время она усвоила один немаловажный урок. «В спорте важна спортивная злость. Мне об этом всегда говорит мой тренер. У меня этого немного не хватает, — искренне улыбаясь, говорит Полина Пичугина. — Важно здоровье поддерживать, а еще быть сильным и уверенным в себе».

«Для нас Игры стран СНГ — основной старт в этом году»

Первую ступень пьедестала в этой категории заняла Регина Шайдуллина из Российской Федерации. Сразу же после вручения золотой медали спортсменка делится эмоциями: «Я безумно рада, что выиграла. Я приезжала за золотой медалью. Хотелось чуть больше поднять, но не получилось. Меня поддерживает вся семья, мой тренер личный, который не смог приехать. Но все на связи, все поддерживают. Для нас Игры стран СНГ — это основной старт в этом году после чемпионата России».

А первую награду для Туркменистана завоевала Юлдуз Джумабаева. Девушка соревновалась в категории 49 кг. «Выступила нормально. Ошибок, считаю, не было. Но результатом чуть-чуть недовольна. Хотела, конечно, первое место занять. Готовилась в принципе недолго. Дальше у нас Чемпионат мира. И то, что выступила здесь, в Беларуси, для меня очень хороший опыт», — поделилась спортсменка.

«Вдохновляет, что такие соревнования проходят в нашей стране»

За своих воспитанниц приехала поболеть и поддержать белорусская тяжелоатлетка, бронзовая призерка Олимпийских игр Татьяна Стукалова. «Мы очень болеем за всех своих и ждем медалей. Да и в целом ждем хорошего красивого выступления. Количество стран-участниц вдохновляет. Понятно, что все везут своих лучших спортсменов и можно будет оценить уровень подготовленности», — отметила Татьяна Стукалова.

Ребята приехали не показать себя, а бороться

«Уже по первым потокам мы видим, что идет серьезная борьба. Ребята приехали не просто показать себя, а бороться. Мы собрали на соревнованиях бывшее постсоветское пространство, а еще гостей из Кубы и Вьетнама (хоть и не в полном составе). К сожалению, не получилось прилететь у спортсменов из Венесуэлы. Но борьба идет. И самая упорная начнется в весовых категориях до 73 кг и до 81 кг. Они — самые многочисленные. Будет интересно понаблюдать также за олимпийским чемпионом Андреем Арямновым», — отметил главный судья соревнований Геннадий Куровский.

Пообщались, поддержали, пожелали успехов в будущем

За тем, как разворачиваются события на помосте с упоением наблюдают зрители. Кто-то обожает тяжелую атлетику и интересуется ею давно. Для многих этот вид спорта стал открытием благодаря II Играм стран СНГ. «Просто было интересно посмотреть, что из себя представляют соревнования такого высокого уровня. И мы восхитились этим видом спорта! Мы даже познакомились с нашей спортсменкой из Бобруйска. Мы пообщались, поддержали ее, пожелали успехов в будущем, ведь это только начало. Организация в целом на высшем уровне. И замечательно, что именно у нас проводятся такие соревнования. Почаще бы такие соревнования видеть в Беларуси», — отметила жительница Волковыска Елена Шагун, которая в компании друзей приехала на турнир в Гродно.

«Болеем и поддерживаем всех спортсменов»

«Всегда детей стараюсь водить на значимые мероприятия. Мы в целом любим путешествовать и использовали время каникул, чтобы побывать на II Играх стран СНГ. Хочется, чтобы дети увидели наших спортсменов, почувствовали гордость за свою страну. Все-таки мероприятия таких масштабов не во всех странах проходят, — поделилась эмоциями Оксана Ревинская из Ивьевского района. — Я сама под впечатлением большим. И детям тоже нравится, хотя сначала сомневалась, насколько тяжелая атлетика может их заинтересовать. Они болеют за каждого, поддерживают не только наших спортсменов, но и тяжелоатлетов из других стран».

Восхищен и удивлен силой и мощью спортсменов и Павел Бутрим. Юный болельщик отмечает, что в голове не укладывается, как хрупкие маленькие девушки могут поднимать такой большой вес. «Девушки такие маленькие, а поднимают 70, 80 кг! Я просто в шоке! Все поддерживают спортсменов, аплодируют, переживают вместе с теми, кто стоит на помосте. Хочется всех поддержать, ведь здесь мы видим результат большого труда спортсменов», — отметил парень.

Еще одна бронза и серебро у белорусских тяжелоатлетов!

Еще одну медаль в белорусскую копилку принес Григорий Вертинский (в категории 55 кг). На его счету заслуженная бронза. А вторая ступень пьедестала и медаль серебряной пробы в категории 55 кг у белорусской тяжелоатлетки Юлии Гулиной. Спортсменка отмечает: «Не хватило силы воли и борьбы за себя, за результат. Конечно, слышала поддержку болельщиков. Иногда даже сигнала сброса штанги не слышала, аплодисменты заглушали».

Спортивный турнир продолжается. Уже завтра в Гродно состоится церемония торжественного открытия турнира по тяжелой атлетике. После чего на помост выйдут женщины и мужчины в разных весовых категориях. Соревнования продлятся до 9 августа.