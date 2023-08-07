Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила ни одного российского спортсмена до чемпионата мира 2023 года в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Турнир пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Отмечается, что исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов, в который вошли 12 белорусских тяжелоатлетов. Также в него включены семь человек обслуживающего персонала и один технический судья из Белоруссии.

Исполком IWF также принял решение, что спортсмены могут подать заявление на освобождение от участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже при «исключительных обстоятельствах».