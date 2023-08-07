Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира
IWF не допустила ни одного российского тяжелоатлета до чемпионата мира.
IWF не допустила ни одного российского тяжелоатлета до чемпионата мира.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила ни одного российского спортсмена до чемпионата мира 2023 года в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.
Турнир пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Отмечается, что исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов, в который вошли 12 белорусских тяжелоатлетов. Также в него включены семь человек обслуживающего персонала и один технический судья из Белоруссии.
Исполком IWF также принял решение, что спортсмены могут подать заявление на освобождение от участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже при «исключительных обстоятельствах».
Ранее IWF допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска атлетов к соревнованиям было подписание деклараций о политических взглядах. Российские тяжелоатлеты не подписали декларацию для допуска на этап Гран-при IWF на Кубе, который прошел в Гаване с 8 по 18 июня. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил РИА Новости, что IWF предоставила ФТАР недостаточно времени на ознакомление с декларацией об отказе от поддержки СВО и рассчитывала на бездумное подписание дискриминационного документа российскими спортсменами.