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09:34 (мск), источник: Sport24

Президент ФТАР — о недопуске до ЧМ: Готовы выступать на равных условиях, политикой не занимаемся

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал полный недопуск российских спортсменов до чемпионата мира 2023 года.

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Источник: РИА "Новости"

«Причина недопуска на ЧМ все та же самая: все российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Предлагающие условия допуска нарушают олимпийскую хартию и устав международной федерации. Наши спортсмены отказались подписывать декларацию. Мы готовы выступать на международных стартах на равных условиях для всех спортсменов.

Была ли надежда? Учитывая динамику последних пяти лет, цель международной федерации была не допустить нас. В общем-то, они все еще ее осуществляют.

Мы занимаемся спортом. Наши спортсмены не нарушили никаких спортивных и антидопинговых правил. Все другие причины являются политическими и не имеют отношения к спорту. А политикой мы не занимаемся, только спортом!», — сказал Агапитов в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

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