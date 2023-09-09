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17:43 (мск), источник: ТАСС

CAS лишил тяжелоатлетку Каширину трех мировых рекордов и золотых медалей чемпионатов мира

Были аннулированы результаты российской спортсменки, показанные с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 9 сентября. Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина была лишена Спортивным арбитражным судом (CAS) трех мировых рекордов и трех побед на чемпионатах мира. Об этом в организации сообщили порталу Inside The Games.

«Все результаты соревнований, показанные Татьяной Кашириной с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года, были аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денег за выступление», — говорится в заявлении.

Каширина была лишена трех мировых рекордов в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и общем весе (348 кг), которые она установила в 2014 году, выступая в весовой категории свыше 90 кг. Также спортсмену лишили трех золотых медалей чемпионатов мира (2013, 2014, 2015) и трех побед на европейских первенствах (2014, 2015, 2017). Теперь мировые рекорды принадлежат китаянке Ли Вэньвэнь, которая стала олимпийской чемпионкой Токио в весовой категории свыше 87 кг. В 2021 году на чемпионате Азии спортсменка показала результат 148 кг в рывке, 187 кг в толчке и 335 кг в общем весе.

10 сентября 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло с Кашириной все обвинения в нарушении антидопинговых правил. Из-за отстранения спортсменка вынуждена была пропустить московский чемпионат Европы, проходивший в апреле 2021 года, а также Олимпиаду в Токио. 31 августа 2023 года CAS отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА и дисквалифицировал ее на восемь лет.

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