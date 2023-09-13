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22:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ляо Гуйфан установила два мировых рекорда на ЧМ по тяжелой атлетике

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Китаянка Ляо Гуйфан стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике, установив два мировых рекорда.

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Источник: Спорт РИА Новости

Китаянка на первенстве мира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержала победу в весовой категории до 71 кг с общим результатом 273 кг (120 кг в рывке, 153 кг в толчке). Она обновила собственный мировой рекорд (268 кг) в сумме, установленный в мае 2023 года, и рекорд мира в толчке (152 кг), который был установлен ее соотечественницей Чжан Ванли в ноябре 2018 года.

Второе место на соревнованиях заняла эквадорка Энджи Паласиос Дайомес (255 кг), бронзовым призером стала американка Оливия Ривз (253 кг).

Чемпионат мира в Эр-Рияде завершится 17 сентября. В начале августа Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила ни одного российского спортсмена до турнира даже в нейтральном статусе.

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