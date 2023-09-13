Ляо Гуйфан установила два мировых рекорда на ЧМ по тяжелой атлетике

Китаянка на первенстве мира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержала победу в весовой категории до 71 кг с общим результатом 273 кг (120 кг в рывке, 153 кг в толчке). Она обновила собственный мировой рекорд (268 кг) в сумме, установленный в мае 2023 года, и рекорд мира в толчке (152 кг), который был установлен ее соотечественницей Чжан Ванли в ноябре 2018 года.