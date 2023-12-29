Спился и погиб от рук сына. Трагедия олимпийского чемпиона-1964 Вахонина

Судьба штангиста Алексея Вахонина — врагу не пожелаешь. Серьезные проблемы со здоровьем в детстве, ужасное нападение свиньи, лечение народными средствами, победа на Олимпиаде и смерть от рук собственного сына. Похоже на какой-то нелепый сценарий, но все это правда о великом советском чемпионе по прозвищу «чудо-штангист».

Кусала свинья, запекали в печи

Родом Алексей из Кемеровской области, в детстве он носил фамилию отца — Кунов. Его папа был чехом, который попал в плен к русским солдатам во время Первой мировой войны. Там же познакомился с девушкой, ставшей впоследствии его женой и родившей Алексея. Но позже мужчина погиб на войне.

Воспитывала мальчика мама, причем столкнувшись с большими проблемами. У Алексея в раннем возрасте обнаружили рахит, и до четырех лет он не мог ходить — только ползал. К тому же у мальчика вылезала прямая кишка, что однажды спровоцировало свинью во дворе во время прогулки. Та укусила Алексея, едва не погубив его. Потребовалась сложная операция, от которой мальчишка мог умереть в любой момент.

К счастью, он выжил, а матери знакомые посоветовали одного знахаря. Тот посоветовал женщине провести весьма странный и жуткий обряд: обвалять больного сына в тесте из ржаной муки, обвязать тело марлями и лопухами, а затем положить в разожженную печь. Потом досчитать до ста, вытащить сына и обмазать марганцовкой. В это сложно поверить, но народное средство якобы помогло мальчику.

Курить начал в 8, пить — в 13 лет

Правда, легче после этого матери мальчика стало ненамного, начались проблемы иного рода. Поскольку не было отца, а детей в прямом смысле было семеро по лавкам, то Алексею пришлось рано работать. А где тяжелый детский труд, там и взрослые привычки — курить пристрастился в восемь лет, пить — с тринадцати. Там же драки и первые приводы в милицию.

Но трудному подростку сильно повезло — на него обратил внимание работавший в городке местный тренер Иван Жуков. Специалист предложил невысокому, но крепко сложенному юноше заняться гиревым спортом, а также комнату в общежитии и работу на заводе. Дела у Алексея пошли в гору.

В 1957 году уже 22-летний спортсмен попал в поле зрения опытного тренера Рудольфа Плюкфельдера, у которого была секция в Киселевске. Туда и переехал перспективный спортсмен, тогда уже известный под фамилией Вахонин. «Алексей напоминал золотой слиток, но требовалось много труда, чтобы это золото заблестело», — вспоминал Плюкфельдер.

Главная проблема, с которой столкнулся новый тренер «золотого слитка», — старые привычки Алексея с алкоголем. Нет-нет, да спортсмен прикладывался к бутылке, хотя и не так часто, как раньше. И все же прорыв случился — парень влюбился в штангу и поставил перед собой цель выигрывать все соревнования, в которых участвует. Вскоре пошли первые большие победы — на чемпионатах СССР, мира и Европы. К Олимпийским играм 1964 года Вахонин подходил в статусе одного из фаворитов в легком весе до 56 кг.

Триумф в Токио и его последствия

И в Токио его ждал триумф. В последней попытке ему необходимо было поднять 142,5 кг, чтобы опередить главного конкурента венгра Имре Фёльди. Алексей не просто поднял вес, а устроил из этого целое представление, которое увидел весь мир. Он поднял штангу над головой, поджал одну ногу, как аист, и крикнул на весь зал: «Хо-па!» Это фото облетело издания по всему миру.

На родине Вахонина встречали как героя. В знак благодарности за невероятную победу спортсмен получил приличную денежную премию, «Знак почета», а по месту проживания, в городе Шахты, ему выделили квартиру.

И ровно с этого момента штангист стал деградировать, чему отчасти посодействовала вторая супруга, не прочь провести время в застольях. Характера, чтобы не поддаться искушению, у Алексея не хватило. Да и, как это обычно бывает, как отказать людям, желавшим поднять бокал с самим олимпийским чемпионом?

Да, какое-то время Вахонин еще держался и даже брал медали, как на чемпионате мира 1966 года, например. Но бесконечно терпеть выходки и пропуски тренировок наставник уже не мог — карьера Вахонина окончательно завершилась. Причем после провала на Евро-1968, где он самолично проиграл путевку на Олимпиаду в Мексике, случился неприятный инцидент. После неудачи Вахонин напился и проигнорировал командное собрание. Тренерам ничего не оставалось, как навсегда закрыть пьянице двери в сборную.

С ножом на отца

А дальше случилась спортивно-алкогольная классика для тех, кто не в силах найти себя в жизни после спорта. Бесконечные попойки, сомнительные связи с алкоголиками и, как следствие, разрушенная семейная жизнь. Вторая супруга сбежала с младшим ребенком подальше от этого кошмара. Вахонин остался жить со старшим сыном, который и стал регулярным собутыльником отца.

С работой у олимпийского чемпиона тоже не складывалось. Устроиться тренером по специальности он не смог из-за отсутствия среднего образования. Пришлось идти «пахать» в шахты, но и оттуда его быстро выгнали из-за пьянства. Далее бывший штангист трудился разнорабочим и могильщиком.