IWF отстранила 16 российских штангистов, включая чемпиона мира Иванова
Санкции ко всем спортсменам применены на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории.
Санкции ко всем спортсменам применены на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории.
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) наложила временное отстранение на 16 российских штангистов на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории. Согласно материалам IWF, имеющимся в распоряжении ТАСС, в этот список входит двукратный чемпион мира Александр Иванов.
Все 16 штангистов отстранены на основании данных о нарушении ими в 2012 году антидопинговых правил. Большинство спортсменов уже давно не выступают на тяжелоатлетических соревнованиях.
В список отстраненных также вошли серебряные призеры чемпионата мира 2011 года Алексей Юфкин и Армен Казарян, бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Рамазан Расулов, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы 2009 года Дмитрий Иваненко, призеры молодежных и юниорских чемпионатов мира и Европы Александр Сафарян, Сослан Гаглоев, Альберт Саяков, Евгений Коломиец, Мартин Сабанчиев и Эдуард Межгихов, призеры чемпионатов и кубков страны Ваник Мкртумян, Георгий Сидаков, Татьяна Кренделева, Сергей Дементьев и Валентин Пономарев.
Иванову 34 года, он является двукратным чемпионом мира (2010, 2013). В ноябре 2016 года Международный олимпийский комитет после перепроверки допинг-пробы лишил россиянина серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.