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10:54 (мск), источник: ТАСС

IWF отстранила 16 российских штангистов, включая чемпиона мира Иванова

Санкции ко всем спортсменам применены на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории.

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) наложила временное отстранение на 16 российских штангистов на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории. Согласно материалам IWF, имеющимся в распоряжении ТАСС, в этот список входит двукратный чемпион мира Александр Иванов.

Все 16 штангистов отстранены на основании данных о нарушении ими в 2012 году антидопинговых правил. Большинство спортсменов уже давно не выступают на тяжелоатлетических соревнованиях.

В список отстраненных также вошли серебряные призеры чемпионата мира 2011 года Алексей Юфкин и Армен Казарян, бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Рамазан Расулов, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы 2009 года Дмитрий Иваненко, призеры молодежных и юниорских чемпионатов мира и Европы Александр Сафарян, Сослан Гаглоев, Альберт Саяков, Евгений Коломиец, Мартин Сабанчиев и Эдуард Межгихов, призеры чемпионатов и кубков страны Ваник Мкртумян, Георгий Сидаков, Татьяна Кренделева, Сергей Дементьев и Валентин Пономарев.

Иванову 34 года, он является двукратным чемпионом мира (2010, 2013). В ноябре 2016 года Международный олимпийский комитет после перепроверки допинг-пробы лишил россиянина серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

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