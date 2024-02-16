Белорусская штангистка Володько завоевала серебро чемпионата Европы

В пятницу девушки соревновались в олимпийской весовой категории до 71 кг, где нашу команду представляла Сюзанна Володько. Белоруска стартовала в рывке с успешной попытки на 101 кг, затем подняла на четыре килограмма больше, но подход на 107 кг оказался неудачным. Тем не менее результат в 105 кг принес Володько малую бронзовую медаль в первом упражнении.



Толчок сложился для Сюзанны еще лучше: наша штангистка сперва покорила штангу весом в 127 кг, а затем в 130 кг — ни одна из соперниц не смогла показать цифру выше. Гарантировав золото в этом упражнении, белоруска заявила вес в 137 кг с целью стать чемпионкой Европы и в двоеборье, но зафиксировать его не получилось. Таким образом, Володько завоевала «большое» серебро ЧЕ по сумме с результатом 235 кг. Победу одержала румынка Лоредана Тома (241 кг), третьей стала немка Лиза Швайзер (231).



После пяти дней соревнований в активе нашей делегации одна медаль чемпионата Европы в двоеборье, а также три малые награды в отдельных упражнениях: ранее серебро в рывке в весе до 55 кг у женщин взяла Юлия Гулина. Завтра пополнить белорусскую копилку попробуют Петр Асаенок в весе до 89 кг у мужчин и Полина Погуляева в категории до 76 кг у девушек.



Континентальный форум в Болгарии является одним из пяти квалификационных стартов, на которых формируется мировой рейтинг для участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Лицензии на Игры получат штангисты, которые завершат отборочный период с результатами в десятке сильнейших в своей весовой категории. Согласно данным Международной федерации тяжелой атлетики, на данный момент лучшая сумма Сюзанны Володько в 242 кг, показанная в прошлом году на чемпионате мира, занимает в рейтинге девятое место.