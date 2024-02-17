Белорусский штангист Асаенок выиграл бронзу в толчке на чемпионате Европы

Вечернюю программу субботы открыли соревнования в олимпийской весовой категории до 89 кг у мужчин, где нашу команду представил Петр Асаенок. Турнир чуть было не закончился для спортсмена в первом же упражнении: Асаенок дважды не смог «рвануть» стартовый вес в 167 кг, и только с третьей попытки справился с задачей. Удачные подходы в толчке тоже получились не сходу — штангу весом в 200 кг Петр зафиксировал со второго раза. Далее наш штангист заявил на семь килограммов больше и не прогадал: успешная попытка принесла белорусу малую бронзовую медаль в этом упражнении.



Не самый лучший старт турнира в рывке все-таки помешал Асаенку побороться за тройку призеров в двоеборье: в итоговом протоколе Петр с суммой в 374 кг стал четвертым, уступив четыре килограмма бронзовой позиции, которую занял молдаванин Марин Робу. Победу одержал Карлос Назар из Болгарии (391 кг), второе место занял итальянец Антонино Пиццолато (380).



В 21.00 по минскому времени стартуют состязания в группе А в весовой категории до 76 кг у женщин, где за призы будет бороться наша Полина Погуляева. На данный момент в активе белорусской делегации пять медалей континентального форума — серебро Сюзанны Володько в двоеборье (до 71 кг), а также четыре малые медали в упражнениях (1−1−2).



Всего чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который продлится по 20 февраля, собрал более 350 спортсменов из 42 стран. Данный турнир является одним из квалификационных стартов, на которых формируется мировой рейтинг для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.