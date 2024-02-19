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01:48 (мск), источник: БЕЛТА

Штангист Ходасевич занял третье место на чемпионате Европы, у Курловича — малая бронза в толчке

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Болгарии Софии продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике, на котором в нейтральном статусе выступают белорусские спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Соревновательную программу воскресенья завершил турнир в весовой категории до 96 кг у мужчин. За нашу команду в этом весе выступали сразу двое спортсменов — Павел Ходасевич и Юлиан Курлович. Более опытный Ходасевич в первом упражнении стартовал с удачного подхода на 165 кг, но затем дважды подряд не смог покорить вес в 168 кг. Тем не менее, показанного результата в рывке Павлу хватило для завоевания малой бронзовой медали.

Толчок наш спортсмен начал с позитивного подхода на 195 кг, однако попытки зафиксировать веса в 200 и 206 кг успеха не принесли. И все же общая сумма Ходасевича в 360 кг сделала его обладателем бронзовой медали в двоеборье. Крупнейшим достижением Павла на международных стартах является серебро чемпионата мира — 2018, кроме того, в прошлом году Ходасевич победил на II Играх стран СНГ.

Не остался без награды ЧЕ и Юлиан Курлович: 25-летний штангист выиграл малую бронзу во втором упражнении, обойдя партнера по команде на один килограмм (196). Сумма рывка и толчка Курловича составила 353 кг, что соответствует четвертой позиции в итоговом протоколе среди 22 участников. Первое и второе место в данной категории заняли представители Армении Акоп Мкртчян (375 кг) и Давид Ованнисян (374 кг).

Таким образом, после недели соревнований в Болгарии на счету белорусской делегации две награды в двоеборье (0−1−1), а также шесть малых медалей в отдельных упражнениях (1−1−4). В понедельник за пьедестал на чемпионате Европы в весе до 102 кг у мужчин будут бороться Евгений Тихонцов и Сергей Шаренков. Всего континентальный форум собрал более 350 спортсменов из 42 стран. Данный турнир является одним из квалификационных стартов, на которых формируется мировой рейтинг для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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