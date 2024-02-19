Тихонцов стал двукратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике

В понедельник мужчины определяли сильнейших в олимпийской категории до 102 кг. Нашу команду в этом весе представили двое атлетов — Евгений Тихонцов и Сергей Шаренков. В первом упражнении более титулованный Тихонцов со второй попытки зафиксировал штангу в 176 кг, а вдогонку покорил еще и груз на пять килограммов тяжелее. Результат в 181 кг принес Евгению малое серебро в рывке, опередить белоруса смог только армянин Гарик Карапетян (182).



Второе упражнение наш спортсмен начал с удачных подходов на 211 и 217 кг — поднять больше не удалось никому из соперников. Таким образом, Тихонцов стал обладателем золота в толчке и, что самое главное, победителем турнира в двоеборье с суммой в 398 кг. Уже в ранге чемпиона Европы Евгений совершил попытку на 225 кг, которая обернулась неудачей. Серебро по сумме завоевал Самвел Гаспарян из Армении (396 кг), Карапетян финишировал третьим (394 кг).



Триумф на континентальном форуме стал для Евгения Тихонцова вторым после успеха в 2019 году, также в его активе есть золото и бронза в двоеборье на чемпионатах мира. Близок к медалям сегодня был еще один наш атлет — Сергей Шаренков. Белорус показывал четвертые результаты в обоих упражнениях, в общей сложности рывка и толчка Шаренков набрал 390 кг (178+212), расположившись на четвертой позиции финального протокола среди 19 участников.



За день до окончания соревнований в Болгарии на счету белорусской делегации три награды в двоеборье (1−1−1), а также восемь малых медалей в отдельных упражнениях (2−2−4). Завтра за призы в весовой категории свыше 109 кг будет бороться наш Эдуард Зезюлин. Всего континентальный форум в Софии собрал более 350 спортсменов из 42 стран. Данный турнир является одним из квалификационных стартов, на которых формируется мировой рейтинг для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.