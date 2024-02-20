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21:00 (мск), источник: БЕЛТА

Тяжелоатлет Зезюлин стал бронзовым призером чемпионата Европы в Болгарии

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Болгарии Софии завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике, на котором в нейтральном статусе выступали белорусские спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: НОК Беларуси

В заключительный день соревнований определены победители и призеры в самой тяжелой весовой категории у мужчин — более 109 кг. В список из 18 штангистов попал и наш Эдуард Зезюлин. Белорус начал рывок с успешного подхода на 195 кг, но обе следующие попытки покорить штангу весом 200 кг оказались неудачными. Тем не менее стартового результата хватило для завоевания малой серебряной медали.

Состязания в толчке открылись для Зезюлина позитивным подходом на 235 кг. Далее Эдуард не смог зафиксировать груз в 240 кг, после чего заявил на финальную попытку на один килограмм больше и с этим весом справился. Итог белоруса в этом упражнении позволил ему забрать еще одну малую медаль — бронзу. С суммой в 436 кг наш штангист также расположился на третьей позиции итогового протокола и стал обладателем бронзовой награды в двоеборье.

Зезюлин впервые в карьере попал на подиум континентального форума: ранее белорус становился четвертым в 2019 и 2021 годах. Кроме того, в активе Эдуарда есть малая бронза в рывке с чемпионата мира — 2021. Первое и второе места у тяжеловесов в итоге заняли армяне Вараздат Лалаян (455 кг) и Симон Мартиросян (436 кг). Следует отметить, что перед стартом сегодняшних состязаний с турнира снялся главный фаворит — двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе из Грузии.

Таким образом, первенство континента в Болгарии принесло белорусской делегации четыре награды в двоеборье (1−1−2). Ранее Евгений Тихонцов в весе до 102 кг завоевал золото, Сюзанна Володько взяла серебро в категории до 71 кг, а Павел Ходасевич выиграл бронзу в весе до 96 кг. Кроме того, в активе нашей команды 10 медалей в отдельных упражнениях (2−3−5). Всего чемпионат Европы в Софии собрал более 350 спортсменов из 42 стран. Турнир был одним из квалификационных стартов, по итогам которых формируется мировой рейтинг для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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