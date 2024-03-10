Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала за допинг двух россиян

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала за нарушения антидопинговых правил россиян Сослана Катаева и Юлию Качаеву. Об этом свидетельствуют материалы IWF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Обоих спортсменов дисквалифицировали на четыре года. Срок дисквалификации истечет 27 июля 2027 года. Катаев и Качаева были отстранены на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в августе 2013 года. Оба спортсмена уже давно завершили карьеру тяжелоатлетов.

Катаеву 33 года, на чемпионате России 2016 года он занял второе место в весовой категории свыше 105 кг, на молодежном чемпионате Европы 2013 года — четвертое. Эти результаты подлежат аннулированию.

Качаева, родившаяся в 1990 году и выступавшая в весовой категории свыше 75 кг, является победительницей юниорского чемпионата Европы 2009 года и молодежного континентального первенства — 2012.