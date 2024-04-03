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19:29 (мск), источник: ТАСС

Путин признался, что его удивляют женщины в тяжелой атлетике

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что в душе всегда считал тяжелую атлетику неженским видом спорта.

Источник: Пресс-служба Президента России

Речь об этом зашла во время церемонии открытия новых социальных объектов в Донбассе. Так, в Луганске сегодня возобновляет работу специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике.

Беседуя с представителями центра по видеосвязи, Путин выделил единственную девушку в окружении мужчин и обратился к ней: «Мария Сергеевна, а вы тоже тяжелоатлет? Занимаетесь тяжелой атлетикой?». Услышав, что девушка является мастером спорта и тренером, глава государства удивился. «Всегда казалось, что тяжелая атлетика — это неженский вид спорта. Я знаю, что девочки им давно занимаются, но тем не менее», — признался президент.

Спортсменка в ответ рассказала, что они с коллегами стараются менять «стереотипы про тяжелую атлетику и девушек в этом виде спорта».

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