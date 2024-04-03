Путин признался, что его удивляют женщины в тяжелой атлетике

Речь об этом зашла во время церемонии открытия новых социальных объектов в Донбассе. Так, в Луганске сегодня возобновляет работу специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике.

Беседуя с представителями центра по видеосвязи, Путин выделил единственную девушку в окружении мужчин и обратился к ней: «Мария Сергеевна, а вы тоже тяжелоатлет? Занимаетесь тяжелой атлетикой?». Услышав, что девушка является мастером спорта и тренером, глава государства удивился. «Всегда казалось, что тяжелая атлетика — это неженский вид спорта. Я знаю, что девочки им давно занимаются, но тем не менее», — признался президент.