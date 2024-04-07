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17:29 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Володько получила олимпийскую лицензию в тяжелой атлетике

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В таиландском Пхукете продолжается Кубок мира по тяжелой атлетике, который является заключительным квалификационным стартом на летние Олимпийские игры 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Из каждой весовой категории у штангистов путевки в Париж получают атлеты, которые вошли в топ-10 мирового рейтинга по итогам всех отборочных стартов. Каждый соискатель лицензии должен был принять участие минимум в пяти квалификационных турнирах, это требование выполнили четверо белорусских спортсменов. Сегодня первую лицензию на Игры в тяжелой атлетике нашей команде принесла Сюзанна Володько, выступающая в весе до 71 кг.

Перед стартом Кубка мира наша спортсменка занимала 9-ю позицию в общей табели с суммой в 242 кг. Сегодня белоруска подняла 108 кг в рывке и справилась с весом в 129 кг в толчке, результат Володько в 237 кг принес ей 10-е место на турнире. Шесть из девяти опередивших Сюзанну девушек уже находились выше нее в рейтинге, еще двое соперниц не сумели превзойти цифру в 242 кг, а бронзовая медалистка Кубка Сон Кук Хьян из КНДР не сможет выступить на Играх из-за предыдущей дисквалификации страны. Таким образом, Володько сохранила 9-е место рейтинга.

Накануне на помост в весе до 89 кг у мужчин выходил наш Петр Асаенок, имевший в преддверии нынешних соревнований последний проходной десятый результат в мире (374 кг в двоеборье). К сожалению, старт в Таиланде у белоруса не задался: в рывке Петр не справился с начальным весом в 163 кг и завершил выступления, оставшись без зачетного показателя.

Два главных конкурента Асаенка за место в топ-10 канадец Боуди Сантави и американец Нэйтан Дэмрон также провалили последний турнир, не сумев зафиксировать вес в рывке. Однако Ю Донгью из Республики Корея, который перед Кубком шел только 17-м, в Пхукете поднял в сумме 375 кг и поднялся на итоговое десятое место рейтинга, сместив оттуда Петра. Таким образом, попасть в Париж Асаенок теперь может только в случае отказа от своей лицензии китайской команды, которая на данный момент превышает допустимую квоту для одной страны.

Завтра путевку на Олимпийские игры должен официально оформить наш Евгений Тихонцов, выступающий в весе до 102 кг, также на тайский помост выйдет его товарищ по команде Сергей Шаренков. В заключительный день турнира 11 апреля за награды Кубка мира поспорит Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг). Всего соревнования в Таиланде собрали более 450 атлетов из 109 стран.

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