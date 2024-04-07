Хоронеко вновь побил мировой рекорд в гиревом спорте

Сегодня в Минске на международном турнире по силовым видам спорта Хоронеко установил новое высшее мировое достижение в белорусском жиме. В положении лежа он за 5 минут левой рукой выжал гирю весом 32 кг 120 раз, улучшив свой же рекорд на один подъем. Теперь в активе 62-летнего силача 180 мировых рекордов в различных дисциплинах гиревого спорта. «И на этом останавливаться не собираюсь!» — сказал Вячеслав Хоронеко после сегодняшнего достижения.



В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из Беларуси, России и Шри-Ланки, которые разыграли 150 комплектов наград.