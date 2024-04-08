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18:13 (мск), источник: БЕЛТА

Тихонцов взял бронзу на Кубке мира по тяжелой атлетике и завоевал олимпийскую лицензию

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В таиландском Пхукете продолжается Кубок мира по тяжелой атлетике, который является заключительным квалификационным стартом на летние Олимпийские игры 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Первую медаль Кубка мира и вторую лицензию на Игры в Париж нашей команде принес Евгений Тихонцов, выступающий в весовой категории до 102 кг. Перед стартом турнира в Таиланде наш штангист занимал 5-е место мирового рейтинга с лучшим результатом отборочного цикла в 398 кг. Сегодня белорус улучшил этот показатель: в рывке Тихонцов поднял 183 кг, а в толчке зафиксировал вес в 217 кг. Итоговая сумма Евгения составила ровно 400 кг, что принесло ему бронзовую медаль в двоеборье и подняло на третью позицию мировой табели.

Тихонцов, который является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, уже имеет опыт участия на главном старте четырехлетия: в 2021 году белорус выступал в Токио. Путевки на парижскую Олимпиаду получили 10 сильнейших спортсменов в данной весовой категории. Победителем Кубка мира стал китаец Ли Хуанхуа (413 кг), серебро завоевал армянин Гарик Карапетян (401 кг). Также сегодня на тайский помост выходил наш Сергей Шаренков, с результатом в 382 кг он занял десятое место.

Накануне обладательницей олимпийской лицензии в категории до 71 кг у женщин стала белоруска Сюзанна Володько, которая квалифицировалась на Игры-2024 с девятой строчки рейтинга. Хороший шанс на путевку в Париж сохраняет Эдуард Зезюлин, на данный момент наш штангист имеет седьмой показатель в мире в весе свыше 109 кг. За медали Кубка мира Зезюлин поборется 11 апреля. Всего турнир в Пхукете собрал более 450 атлетов из 109 стран.

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