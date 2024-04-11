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01:00 (мск), источник: Vesti.kz

Историческое событие произошло в казахстанской тяжелой атлетике

Национальный рекорд был установлен на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике в Кызылорде, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики страны.

Источник: Olympic.kz

«Историческое событие произошло на Чемпионате Республики Казахстан в г. Кызылорда, на родине великих чемпионов тяжелоатлетов. 9 апреля Ксения Прозорова установила новый рекорд Республики Казахстан по тяжелой атлетике в рывке — 81 килограмм, и стала чемпионкой Республики Казахстан в весовой категории до 55 кг. Поздравляем Ксению!!! Желаем ей Мировых и Олимпийских рекордов!!!», — гласит сообщение Федерации тяжелой атлетики.

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