Историческое событие произошло в казахстанской тяжелой атлетике

«Историческое событие произошло на Чемпионате Республики Казахстан в г. Кызылорда, на родине великих чемпионов тяжелоатлетов. 9 апреля Ксения Прозорова установила новый рекорд Республики Казахстан по тяжелой атлетике в рывке — 81 килограмм, и стала чемпионкой Республики Казахстан в весовой категории до 55 кг. Поздравляем Ксению!!! Желаем ей Мировых и Олимпийских рекордов!!!», — гласит сообщение Федерации тяжелой атлетики.