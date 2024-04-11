Штангист Зезюлин завоевал олимпийскую лицензию

Данный турнир являлся последним квалификационным стартом на летние Олимпийские игры. Чтобы рассчитывать на попадание в Париж, каждый спортсмен был обязан выступить минимум на пяти отборочных соревнованиях. В каждой весовой категории путевки на Игры получили по десять лучших штангистов на основании мирового рейтинга. Сегодня на Кубке мира определились обладатели лицензий в весе свыше 102 кг у мужчин, к тайскому турниру с седьмым результатом (436 кг) в общей табели подходил наш Эдуард Зезюлин.



К сожалению, выступление белорусского тяжеловеса в Пхукете оказалось неудачным: в рывке Зезюлин не смог зафиксировать стартовый вес в 200 кг и остался без зачетного показателя. К счастью, данный факт не сказался на месте Эдуарда в рейтинге. Показать сумму двух упражнений выше 436 кг сегодня смогли только четверо атлетов, двое из которых уже опережали лучший результат белоруса, а еще двое не попали в общий зачет из-за ограничения по национальной квоте. В итоге Зезюлин остался в рейтинге седьмым и стал обладателем путевки во Францию.



Таким образом, на летних Олимпийских играх 2024 года наша команда по тяжелой атлетике будет представлена тремя спортсменами. Ранее лицензии на главный старт четырехлетия завоевали Сюзанна Володько (в/к до 71 кг) и Евгений Тихонцов (до 102 кг), который к тому же выиграл бронзовую медаль Кубка мира в двоеборье. Соревнования в этом виде спорта в Париже пройдут с 7 по 11 августа в выставочном центре Порт-де-Версаль.