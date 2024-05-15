Белорусский штангист Асаенок выступит на летних Олимпийских играх

Международная федерация тяжелой атлетики опубликовала списки спортсменов, которые получили олимпийские лицензии благодаря попаданию в топ-10 мировых рейтингов в каждой из весовых категорий. В весе до 89 кг десятое место занял наш Петр Асаенок. Изначально белорус располагался на 11-м, но команда Китая решила не выставлять своего участника в этой категории из-за перебора квот для одной страны. Таким образом, путевка в Париж китайца Ли Даиня перешла Асаенку.



Ранее по итогам квалификации, которая состояла из нескольких турниров, участниками Игр-2024 в столице Франции стали наши Евгений Тихонцов (102 кг), Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг) и Сюзанна Володько (до 71 кг). Соревнования по тяжелой атлетике в Париже пройдут с 7 по 11 августа в выставочном центре «Пари Экспо Порт-де-Версаль».