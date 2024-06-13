Российская тяжелоатлетка Жаткина завоевала золото на Играх БРИКС

В рывке спортсменка показала результат 76 килограммов, в толчке — 95, а по сумме упражнений — 171. Второй стала ее соотечественница Полина Андреева. По сумме упражнений она набрала 162 килограмма, из них 77 в рывке и 85 в толчке. Третье место заняла представительница Венесуэлы Виктория Милано. Ее общий результат — 143 килограмма, из которых 61 в рывке и 82 в толчке.

У мужчин в весовой категории до 61 килограмма победу одержал представитель Пакистана Хайдер Султан. По сумме упражнений он набрал 261 килограмм — 115 в рывке и 146 в толчке. Вторым стал россиянин Олег Мусохранов с общим результатом 260 килограммов. Третье место занял его соотечественник Элкан Гвазава. Его общий результат — 258 килограммов.

Игры БРИКС стартовали накануне в Казани. Они продлятся до 24 июня. В соревнованиях примут участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.