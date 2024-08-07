10:26 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по тяжелой атлетике в 2025 году пройдет в Санкт-Петербурге

Планируется, что соревнования пройдут с 9 по 14 августа.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург станет местом проведения чемпионата России по тяжелой атлетике 2025 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко.

«Исполком ФТАР утвердил Санкт-Петербург местом проведения следующего чемпионата России по тяжелой атлетике», — сказал Василенко.

Турнир будет посвящен 140-летию российской тяжелой атлетики. Планируется, что соревнования пройдут с 9 по 14 августа.

В 1885 году в Санкт-Петербурге под руководством доктора Владислава Краевского был создан кружок тяжелоатлетов-любителей. Спустя 12 лет в этом же городе состоялся первый чемпионат России по тяжелой атлетике.

Чемпионат России 2024 года проходил в Новосибирске.

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