Чемпионат России по тяжелой атлетике в 2025 году пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург станет местом проведения чемпионата России по тяжелой атлетике 2025 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко.

Турнир будет посвящен 140-летию российской тяжелой атлетики. Планируется, что соревнования пройдут с 9 по 14 августа.

В 1885 году в Санкт-Петербурге под руководством доктора Владислава Краевского был создан кружок тяжелоатлетов-любителей. Спустя 12 лет в этом же городе состоялся первый чемпионат России по тяжелой атлетике.