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Казахстанец завоевал золото и сотворил историю на Паралимпиаде

Казахстанский пауэрлифтер Давид Дегтярев стал чемпионом Паралимпиады в Париже, сообщают Vesti.kz.

Источник: Нұрғали Жұмағазы

В финале в весовой категории до 54 килограммов казахстанец совершил три попытки с лучшим результатом 188 килограммов (две другие попытки — 185 и 186).

Второе место у кубинского параатлета Пабло Барриентоса — 185 килограммов. При этом, кубинец провалил две попытки. Бронзу завоевал Жинь Лан Ян из Китая — 179 килограммов. Две другие попытки представителя Поднебесной составили 173 и 175 килограммов.

Отметим, что Дегтярев выиграл второе золото Паралимпиады. Впервые он победил на играх 2020 года в Токио.

Ранее двукратной чемпионкой Паралимпиады из Казахстана становилась пловчиха Зульфия Габидуллина.

Добавим, что ранее на Паралимпиаде в Париже серебро завоевал стрелок казахстанец Еркин Габбасов.