Казахстанец завоевал золото и сотворил историю на Паралимпиаде

В финале в весовой категории до 54 килограммов казахстанец совершил три попытки с лучшим результатом 188 килограммов (две другие попытки — 185 и 186).
Второе место у кубинского параатлета Пабло Барриентоса — 185 килограммов. При этом, кубинец провалил две попытки. Бронзу завоевал Жинь Лан Ян из Китая — 179 килограммов. Две другие попытки представителя Поднебесной составили 173 и 175 килограммов.
Отметим, что Дегтярев выиграл второе золото Паралимпиады. Впервые он победил на играх 2020 года в Токио.
Ранее двукратной чемпионкой Паралимпиады из Казахстана становилась пловчиха Зульфия Габидуллина.
Добавим, что ранее на Паралимпиаде в Париже серебро завоевал стрелок казахстанец Еркин Габбасов.