Молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в Леоне с 19 по 27 сентября. Во время одного из подходов Доленги, выступающей в категории до 71 кг, не до конца зафиксированные организаторами замок и блины с правой стороны штанги съехали к краю, в результате чего полька потеряла равновесие и упала, уронив груз на себя.
«Я боролась до конца», — написала Доленга в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), выложив видео инцидента.
Доленга, которой удалось избежать травмы, завершила соревнования с девятым результатом. На прошлогоднем молодежном чемпионате мира она завоевала бронзовую медаль.
Доленга является дочерью трехкратного чемпиона мира и бронзового призера летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Марцина Доленги. Ее отец был дважды дисквалифицирован за допинг — в 2004 и 2014 годах.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.