Дочь чемпиона мира придавило штангой из-за ошибки организаторов

Молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в Леоне с 19 по 27 сентября. Во время одного из подходов Доленги, выступающей в категории до 71 кг, не до конца зафиксированные организаторами замок и блины с правой стороны штанги съехали к краю, в результате чего полька потеряла равновесие и упала, уронив груз на себя.