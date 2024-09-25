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Дочь чемпиона мира придавило штангой из-за ошибки организаторов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Польскую тяжелоатлетку Мартыну Доленгу придавило штангой на молодежном чемпионате мира в испанском Леоне из-за того, что организаторы не закрутили замок на грифе с одной стороны.

Молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в Леоне с 19 по 27 сентября. Во время одного из подходов Доленги, выступающей в категории до 71 кг, не до конца зафиксированные организаторами замок и блины с правой стороны штанги съехали к краю, в результате чего полька потеряла равновесие и упала, уронив груз на себя.

«Я боролась до конца», — написала Доленга в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), выложив видео инцидента.

Доленга, которой удалось избежать травмы, завершила соревнования с девятым результатом. На прошлогоднем молодежном чемпионате мира она завоевала бронзовую медаль.

Доленга является дочерью трехкратного чемпиона мира и бронзового призера летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Марцина Доленги. Ее отец был дважды дисквалифицирован за допинг — в 2004 и 2014 годах.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.