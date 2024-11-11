В российской тяжелой атлетике — внезапная смена власти. Ждать ли возвращения на мировую арену?

Новому руководителю российских штангистов 42 года, и он действительно в свое время сделал себе имя в шорт-треке. В 2001 году он впервые выиграл два золота чемпионата России — на дистанции 1000 м и в эстафете, в 2003-м первенствовал на 1000 м и в эстафете, а свою пятую и последнюю медаль высшей пробы на ЧР завоевал в 2004 году на 1000 м. Впрочем, на высшем национальном уровне он продержался еще пару лет, в 2006-м став бронзовым призером чемпионата страны в эстафете. Наивысшим достижением на мировой арене, да и вообще в карьере можно считать серебро чемпионата Европы-2004 по шорт-треку в Зутермере (Нидерланды), где российский квартет с мастером спорта международного класса Василенко в составе менее трех десятых секунды уступил в борьбе за победу итальянцам.