Китайская тяжелоатлетка с мировыми рекордами выиграла ЧМ

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска атлетов к соревнованиям было подписание деклараций о политических взглядах. В декабре президент IWF Мохаммед Джалуд публично заявил о скором возвращении россиян на международную арену.