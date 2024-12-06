Китайская тяжелоатлетка с мировыми рекордами выиграла ЧМ

В рывке китаянка взяла 87 кг, в толчке — 113 кг и набрала в сумме 200 кг. Чжао Цзиньхун повторила рекорд северокорейской спортсменки Вон Хён Сим в рывке и превзошла ее достижение в толчке (109 кг) и сумме (196 кг).
Сама представительница КНДР заняла второе место (86 кг + 105 кг; 191 кг). Третьей стала вьетнамка Фам Динь Тхи (73+97; 170).
Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершится 15 декабря.
Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска атлетов к соревнованиям было подписание деклараций о политических взглядах. В декабре президент IWF Мохаммед Джалуд публично заявил о скором возвращении россиян на международную арену.