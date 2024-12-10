Казахстан обошел Узбекистан в борьбе за медаль ЧМ-2024 по тяжелой атлетике

В категории до 81 килограмма Чуркин показал общий результат 368 килограммов (164 в рывке и 204 в толчке), что позволило ему занять второе место.
Золото завоевал представитель КНДР Ри Чон Чон, поднявший 371 килограмм (166+205). Бронзу взял узбекский спортсмен Мухаммадкодир Тоштемиров с результатом 355 килограммов (165+190).
Еще один представитель Казахстана, Александр Уваров, занял пятое место с итоговым результатом 351 килограмм (160+191).
Напомним, чемпионат мира стартовал 6 декабря и закончится 15 декабря. От Казахстана на нем представлены 15 спортсменов — десять в мужских соревнованиях и пять у женщин.