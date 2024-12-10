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Казахстан обошел Узбекистан в борьбе за медаль ЧМ-2024 по тяжелой атлетике

Казахстанский тяжелоатлет Алексей Чуркин стал серебряным призером чемпионата мира, проходящего в Манаме (Бахрейн), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Источник: Olympic.kz

В категории до 81 килограмма Чуркин показал общий результат 368 килограммов (164 в рывке и 204 в толчке), что позволило ему занять второе место.

Золото завоевал представитель КНДР Ри Чон Чон, поднявший 371 килограмм (166+205). Бронзу взял узбекский спортсмен Мухаммадкодир Тоштемиров с результатом 355 килограммов (165+190).

Еще один представитель Казахстана, Александр Уваров, занял пятое место с итоговым результатом 351 килограмм (160+191).

Напомним, чемпионат мира стартовал 6 декабря и закончится 15 декабря. От Казахстана на нем представлены 15 спортсменов — десять в мужских соревнованиях и пять у женщин.