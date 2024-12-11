Тяжелоатлетка из КНДР побила два мировых рекорда

Представительница КНДР первенствовала с результатом 264 кг (115 кг в рывке и 149 кг в толчке). В толчке и общем весе спортсменка улучшила собственный мировой рекорд, который ранее составлял 146 кг и 260 кг соответственно.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершится 15 декабря.
Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска атлетов к соревнованиям было подписание деклараций о политических взглядах. В декабре президент IWF Мохаммед Джалуд публично заявил о скором возвращении россиян на международную арену.