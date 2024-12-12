Болгарский тяжелоатлет побил два мировых рекорда на чемпионате мира

Спортсмен первенствовал с результатом 405 кг (183 кг в рывке и 222 кг в толчке). В рывке Насар установил мировой рекорд, который ранее принадлежал колумбийцу Йейсону Лопесу (182 кг). В толчке он повторил собственный рекорд мира, а в сумме — превзошел (404).
Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершится 15 декабря.
Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска является подписание деклараций о политических взглядах, что российские тяжелоатлеты делать отказываются.