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Болгарский тяжелоатлет побил два мировых рекорда на чемпионате мира

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион болгарский тяжелоатлет Карлос Насар завоевал золотую медаль чемпионата мира в Манаме (Бахрейн) в весовой категории до 89 кг.

Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмен первенствовал с результатом 405 кг (183 кг в рывке и 222 кг в толчке). В рывке Насар установил мировой рекорд, который ранее принадлежал колумбийцу Йейсону Лопесу (182 кг). В толчке он повторил собственный рекорд мира, а в сумме — превзошел (404).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершится 15 декабря.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска является подписание деклараций о политических взглядах, что российские тяжелоатлеты делать отказываются.