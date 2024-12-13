Казахстан завоевал второе золото на ЧМ по тяжелой атлетике

Штангист стал лучшим в весовой категории до 102 килограммов. В «рывке» Антропов показал 170 килограммов. В «толчке» ему покорились 230 килограммов. В сумме он поднял 400 килограммов.
Второе место осталось за катарцем Ибрахимом Фаресом Эльбахом — 399 (174+225) килограммов. Бронзу взял испанец Маркос Руис Веласко — 395 (183+212) килограммов.
Отметим, что в активе команды Казахстана теперь три медали. Ранее Алексей Чуркин завоевал «серебро» в весе до 81 килограмма, а Нургиса Адилетулы (до 96 килограммов) стал победителем ЧМ.