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Казахстан завоевал второе золото на ЧМ по тяжелой атлетике

Артем Антропов принес Казахстану золотую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в Манаме (Бахрейн), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Источник: Пресс-служба Дирекции развития спорта

Штангист стал лучшим в весовой категории до 102 килограммов. В «рывке» Антропов показал 170 килограммов. В «толчке» ему покорились 230 килограммов. В сумме он поднял 400 килограммов.

Второе место осталось за катарцем Ибрахимом Фаресом Эльбахом — 399 (174+225) килограммов. Бронзу взял испанец Маркос Руис Веласко — 395 (183+212) килограммов.

Отметим, что в активе команды Казахстана теперь три медали. Ранее Алексей Чуркин завоевал «серебро» в весе до 81 килограмма, а Нургиса Адилетулы (до 96 килограммов) стал победителем ЧМ.