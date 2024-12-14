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Тяжелоатлет из Узбекистана установил мировой рекорд

Узбекистанец Нурудинов обновил мировой рекорд в толчке на ЧМ по тяжелой атлетике.

Источник: Tom Pennington/Getty Images

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов установил мировой рекорд в толчке среди мужчин в весовой категории до 109 кг на чемпионате мира, который проходит в Манаме (Бахрейн).

Нурудинов показал результат 242 килограмма, превзойдя свой же рекорд в 241 кг, который он установил в апреле 2021 года.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершится 15 декабря.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска является подписание деклараций о политических взглядах, что российские тяжелоатлеты делать отказываются.