Тяжелоатлет из Узбекистана установил мировой рекорд

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов установил мировой рекорд в толчке среди мужчин в весовой категории до 109 кг на чемпионате мира, который проходит в Манаме (Бахрейн).
Нурудинов показал результат 242 килограмма, превзойдя свой же рекорд в 241 кг, который он установил в апреле 2021 года.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершится 15 декабря.
Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска является подписание деклараций о политических взглядах, что российские тяжелоатлеты делать отказываются.