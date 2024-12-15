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Дегтярев: Россия будет налаживать отношения с Международной федерацией тяжелой атлетики

ТАСС, 15 декабря. Федерация тяжелой атлетики России будет налаживать отношения с Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Об этом в своем Telegram-канале написал министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Источник: РИА "Новости"

Дегтярев провел встречу с президентом IWF Мохаммедом Хасаном Джаллудом аль-Шаммари, президентом Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти, а также президентом Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохаммедом Юсуфом аль-Маной во время чемпионата мира, который проходит в Бахрейне.

«Чемпионат мира в Манаме проходит на этот раз без участия российских спортсменов, семь белорусских тяжелоатлетов выступают в нейтральном статусе. Будем налаживать отношения с Международной федерацией. Президент IWF Мохаммед Хасан Джаллуд аль-Шаммари за три года навел порядок в мировой тяжелой атлетике: две последние Олимпиады прошли без нарушений допинговых правил. Это полностью заслуга его управленческой команды. Мы договорились быть в постоянном контакте, берем курс на постепенное возвращение наших тяжелоатлетов на мировую арену», — написал Дегтярев.

Исполком IWF в мае 2023 года принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. Все спортсмены, претендующие на получение такого статуса, должны заполнить индивидуальные декларации (обязательства), в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении спецоперации на Украине.

Федерация тяжелой атлетики России посчитала предложенные условия получения нейтрального статуса неприемлемыми, после чего российские штангисты не имели возможности выступать на предолимпийских квалификационных турнирах и не отобрались на Игры-2024 в Париже.