Дегтярев: Россия будет налаживать отношения с Международной федерацией тяжелой атлетики

«Чемпионат мира в Манаме проходит на этот раз без участия российских спортсменов, семь белорусских тяжелоатлетов выступают в нейтральном статусе. Будем налаживать отношения с Международной федерацией. Президент IWF Мохаммед Хасан Джаллуд аль-Шаммари за три года навел порядок в мировой тяжелой атлетике: две последние Олимпиады прошли без нарушений допинговых правил. Это полностью заслуга его управленческой команды. Мы договорились быть в постоянном контакте, берем курс на постепенное возвращение наших тяжелоатлетов на мировую арену», — написал Дегтярев.