Российские спортсмены получили медали через 12 лет после турнира. Что за странное решение?

Албегов же не только взял бронзу Лондона, но выиграл ещё один чемпионат Европы в 2013-м, два чемпионата мира в том же 2013-м и 2014-м, и… тоже был дисквалифицирован. Россиянин был наказан на основании данных Московской антидопинговой лаборатории, его дисквалифицировали с ноября 2017-го на четыре года. В мае 2024 года Международный олимпийский комитет принял решение о перераспределении медалей Лондона-2012. Албегов лишился олимпийской бронзы, но все остальные титулы сохранил.