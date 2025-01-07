«Два раза махнул — два трупа». Тюремная история великого советского штангиста

— Конечно. Оправдали меня — не я ж бегал, а за мной. Выяснилось, что комсомольский вожак регулярно, как напьется, драку устраивает. Тоже попал меж двух огней: с одной стороны, обком заставил заявление написать, а с другой — мои товарищи подтянулись: «Если не заберешь заявление, устроим хорошую жизнь. Это он на тебя напал? Это он у тебя лацкан оторвал со значком мастера спорта?».