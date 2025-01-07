Оглушительный скандал в гимнастике. Тренеры десятилетиями избивали и душили спортсменок!

В октябре 2024 года организация представила первые выводы, и вскрылось ужасное. Оказалось, что гимнастки с 2008 по 2021 год систематически подвергались физическому насилию: их били руками, булавами и телефонами, пинали, царапали, душили, заставляли тренироваться с серьёзными травмами, отбирали заработанные призовые. На спортсменок также давили психологически: их травили за вес, оскорбляли, в том числе сравнивая с девушками лёгкого поведения, забирали телефоны, запрещая общаться с родителями и друзьями, угрожали создать проблемы в жизни, если гимнастки уйдут из сборной или решат рассказать о случившемся.