«Гора» из «Игры престолов» намерен установить мировой рекорд на турнире в Красноярске

36-летний актер и спортсмен попытается установить новый мировой рекорд в становой тяге. Действующий рекорд, также установленный Бьернссоном в 2020 году составляет 501 кг.
Бьернссон начал заниматься силовыми видами спорта в 2008 году из-за травмы колена, до этого исландец был баскетболистом. Спортсмен 11 раз признавался самым сильным человеком Исландии. Всемирную известность Бьернссону принесла роль Григора «Горы» Клигана в 4-м сезоне сериала «Игра престолов», на которую он был утвержден в 2013 году.
Турнир по силовым видам спорта в Красноярске пройдет