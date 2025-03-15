«Гора» из «Игры престолов» намерен установить мировой рекорд на турнире в Красноярске

Бьернссон начал заниматься силовыми видами спорта в 2008 году из-за травмы колена, до этого исландец был баскетболистом. Спортсмен 11 раз признавался самым сильным человеком Исландии. Всемирную известность Бьернссону принесла роль Григора «Горы» Клигана в 4-м сезоне сериала «Игра престолов», на которую он был утвержден в 2013 году.