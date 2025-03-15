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«Гора» из «Игры престолов» намерен установить мировой рекорд на турнире в Красноярске

Актер и спортсмен Хафтор Бьернссон, известный по роли «Горы» в сериале «Игра престолов», примет участие в соревнованиях по силовым видам спорта в Красноярске, сообщает пресс-служба Федерации бодибилдинга России.

Источник: AP 2024

36-летний актер и спортсмен попытается установить новый мировой рекорд в становой тяге. Действующий рекорд, также установленный Бьернссоном в 2020 году составляет 501 кг.

Бьернссон начал заниматься силовыми видами спорта в 2008 году из-за травмы колена, до этого исландец был баскетболистом. Спортсмен 11 раз признавался самым сильным человеком Исландии. Всемирную известность Бьернссону принесла роль Григора «Горы» Клигана в 4-м сезоне сериала «Игра престолов», на которую он был утвержден в 2013 году.

Турнир по силовым видам спорта в Красноярске пройдет 19—20 апреля.