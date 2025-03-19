Российские штангисты спустя 3,5 года выступят на чемпионате мира

Молодежный и юниорский чемпионат мира пройдет в Лиме с 30 апреля по 5 мая. Последний раз россияне выступали на молодежных и юниорских мировых первенствах в 2021 году. Юниорский чемпионат мира тогда проходил в мае в Узбекистане, молодежный турнир — в октябре в Саудовской Аравии. Взрослый чемпионат мира в середине декабря 2021 года также принимал Узбекистан.