Российские штангисты спустя 3,5 года выступят на чемпионате мира

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Тридцать три российских спортсмена вошли в предварительную заявку молодежного и юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике в Перу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).
Молодежный и юниорский чемпионат мира пройдет в Лиме с 30 апреля по 5 мая. Последний раз россияне выступали на молодежных и юниорских мировых первенствах в 2021 году. Юниорский чемпионат мира тогда проходил в мае в Узбекистане, молодежный турнир — в октябре в Саудовской Аравии. Взрослый чемпионат мира в середине декабря 2021 года также принимал Узбекистан.
В предварительную заявку на ЧМ-2025 вошли Евгений Бутузов, Олег Прокопьев, Абубакар Цакаев, Сергей Плотников, Александр Шмарин, Рустам Шашев, Вадим Панченко, Андрей Солопий, Роман Зуев, Роман Макеев, Александр Белоус, Александр Багаев, Руслан Хабиров, Артем Трошин, Семен Караваев, Ислам Шердиев и Георгий Мянд.
В женских состязаниях планируют принять участие Виктория Волохина, Юлия Самойлова, Ксения Старостина, Лилия Калдузова, Айсылу Нигматзянова, Полина Павлович, Злата Дронова, Валерия Древновская, Анастасия Лактионова, Дарья Кузнецова, Алана Скрипко, Варвара Кузьминова, Мария Груздова, Мария Гончарова, София Врагова и Дана Теблоева. Груздова также заявлена на взрослый чемпионат Европы, который пройдет двумя неделями ранее в Кишиневе.
По решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) российские и белорусские спортсмены на турниры под эгидой IWF могут быть допущены только в нейтральном статусе.
Взрослый чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в начале октября в Норвегии.