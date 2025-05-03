Павлович завоевала бронзу на ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров

В весовой категории до 59 кг Павлович набрала 189 кг по сумме двух упражнений (85 кг в рывке + 104 в толчке). Первой стала представительница Казахстана Ксения Прозорова (199; 91+108), второе место заняла Маржона Абдумуталова из Узбекистана (190; 88+102).