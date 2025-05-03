Павлович завоевала бронзу на ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская тяжелоатлетка Полина Павлович стала бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Лиме (Перу).
В весовой категории до 59 кг Павлович набрала 189 кг по сумме двух упражнений (85 кг в рывке + 104 в толчке). Первой стала представительница Казахстана Ксения Прозорова (199; 91+108), второе место заняла Маржона Абдумуталова из Узбекистана (190; 88+102).
Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. Чемпионат мира завершится 5 мая.