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Павлович завоевала бронзу на ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров

Полина Павлович завоевала бронзу на ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская тяжелоатлетка Полина Павлович стала бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Лиме (Перу).

В весовой категории до 59 кг Павлович набрала 189 кг по сумме двух упражнений (85 кг в рывке + 104 в толчке). Первой стала представительница Казахстана Ксения Прозорова (199; 91+108), второе место заняла Маржона Абдумуталова из Узбекистана (190; 88+102).

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. Чемпионат мира завершится 5 мая.