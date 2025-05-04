Россиянка Кузьминова побила юниорский мировой рекорд на чемпионате мира

Она обновила мировые рекорды в рывке (108 кг) и по сумме упражнений (235 кг) в весовой категории до 76 кг и стала победительницей чемпионата мира. В толчке она показала результат 127 кг. Серебро завоевала Сейне Стоуэрс (214; 98+116) из Самоа, бронзу — финка Минни Мария Хормавирта (207; 90+117).