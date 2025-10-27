Казахстан завоевал 9-е серебро на Азиатских играх — 2025

Ерсеит стал вторым в «рывке» в весовой категории до 65 килограммов. Казахстанец реализовал две попытки из трех, подняв в лучшей 123 килограмма. Это результат принес ему второе место. Первое место занял Джин Мен Во (Северная Корея) — 124 килограмма. Бронза досталась Абдулле Алмохаймеду (Саудовская Аравия) — 122 килограмма.