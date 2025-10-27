Ричмонд
Казахстан завоевал 9-е серебро на Азиатских играх — 2025

Казахстанский штангист Бейбарыс Ерсеит стал серебряным призёром юношеских Азиатских игр-2025, проходящих в Манаме (Бахрейн), передают Vesti.kz.

Источник: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Ерсеит стал вторым в «рывке» в весовой категории до 65 килограммов. Казахстанец реализовал две попытки из трех, подняв в лучшей 123 килограмма. Это результат принес ему второе место. Первое место занял Джин Мен Во (Северная Корея) — 124 килограмма. Бронза досталась Абдулле Алмохаймеду (Саудовская Аравия) — 122 килограмма.

Также Ерсеит показал третий результат в «толчке» — 152 килограмма. Победу с юношеским рекордом Азии одержал Дуи Нгуен (Вьетнам) — 156 килограммов. Вторым стал атлет из Китая Бохан Ван — 155 килограммов.

Для Казахстана это серебро стало девятым на Азиаде-2025. Также в копилке сборной девять золотых и 19 бронзовых медалей.