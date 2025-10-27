Ричмонд
Казахстанец установил мировые рекорды и выиграл два золота Азиатских игр — 2025

Казахстанский тяжелоатлет Алихан Аскербай триумфально завершил выступление на юношеских Азиатских играх-2025, проходящих в Манаме (Бахрейн), передают Vesti.kz.

Источник: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Представитель Казахстана дважды поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 71 килограмма.

Сначала Аскербай выиграл золото в «рывке», подняв в лучшей попытке 144 килограмма. Данный результат стал новым юношеским рекордом мира — казахстанец побил собственное высшее достижение. При этом он установил рекорды Азии и юношеской Азиады.

Второе место занял Чен Синсин (Китай) −143 килограмма, а третьим стал Хаетбек Ерматов (Узбекистан) — 131 килограмм.

В «толчке» Аскербай поднял 172 килограмма, установив рекорды мира, Азии и юношеских Азиатских игр. Второе место занял Синсин — 171 килограмм, а тройку лучших замкнул Ха Джун Ким (Южная Корея) — 167 килограммов.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана стало 40 медалей, из которых 11 золотых, девять серебряных и 20 бронзовых.