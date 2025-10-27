Казахстанец установил мировые рекорды и выиграл два золота Азиатских игр — 2025

Сначала Аскербай выиграл золото в «рывке», подняв в лучшей попытке 144 килограмма. Данный результат стал новым юношеским рекордом мира — казахстанец побил собственное высшее достижение. При этом он установил рекорды Азии и юношеской Азиады.