Казахстанец установил мировые рекорды и выиграл два золота Азиатских игр — 2025

Представитель Казахстана дважды поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 71 килограмма.
Сначала Аскербай выиграл золото в «рывке», подняв в лучшей попытке 144 килограмма. Данный результат стал новым юношеским рекордом мира — казахстанец побил собственное высшее достижение. При этом он установил рекорды Азии и юношеской Азиады.
Второе место занял Чен Синсин (Китай) −143 килограмма, а третьим стал Хаетбек Ерматов (Узбекистан) — 131 килограмм.
В «толчке» Аскербай поднял 172 килограмма, установив рекорды мира, Азии и юношеских Азиатских игр. Второе место занял Синсин — 171 килограмм, а тройку лучших замкнул Ха Джун Ким (Южная Корея) — 167 килограммов.
Таким образом, в копилке сборной Казахстана стало 40 медалей, из которых 11 золотых, девять серебряных и 20 бронзовых.