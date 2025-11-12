Казахстан опередил Узбекистан и завоевал три медали Исламиады

Серебро в рывке
В весовой категории свыше 86 килограммов Ковальчук показала второй результат в упражнении «рывок». Казахстанская спортсменка подняла 117 килограммов, уступив лишь катарской атлетке Уисал Икхлеф, которая также показала 117 килограммов, но победила по дополнительным показателям. Замкнула тройку лучших узбекская спортсменка Турсуна Джабборова с результатом 116 килограммов.
Награды в толчке и двоеборье
После успеха в рывке Ковальчук не остановилась на достигнутом и завоевала ещё два серебра. В упражнении «толчок» казахстанка подняла 150 килограммов, а по сумме двоеборья показала результат 267 килограммов, что также принесло ей второе место.