Казахстан опередил Узбекистан и завоевал три медали Исламиады

Казахстанская тяжелоатлетка Любовь Ковальчук стала трижды серебряным призёром Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Источник: Нургали Жумагазы /пресс-служба НОК РК

Серебро в рывке

В весовой категории свыше 86 килограммов Ковальчук показала второй результат в упражнении «рывок». Казахстанская спортсменка подняла 117 килограммов, уступив лишь катарской атлетке Уисал Икхлеф, которая также показала 117 килограммов, но победила по дополнительным показателям. Замкнула тройку лучших узбекская спортсменка Турсуна Джабборова с результатом 116 килограммов.

Награды в толчке и двоеборье

После успеха в рывке Ковальчук не остановилась на достигнутом и завоевала ещё два серебра. В упражнении «толчок» казахстанка подняла 150 килограммов, а по сумме двоеборья показала результат 267 килограммов, что также принесло ей второе место.